Красноярск, , 13:48 — REGNUM Житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в приобретении нескольких тысяч шкур соболя, добытых преступным путём. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в марте 2018 года красноярский охотпользователь приобрел более 14 тысяч шкур соболей, добытых в Енисейском районе без соответствующего разрешения. В дальнейшем он собирался их реализовать.

При обыске в офисе фигуранта обнаружили и изъяли шкуры животных без ветеринарного клеймения. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 68 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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