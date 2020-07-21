Москва, , 13:57 — REGNUM Захват автобуса в Луцке мог произойти с ведома украинских силовых структур. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт отметил, что украинские спецслужбы могли подвести террориста к совершению захвата заложников. В дальнейшем силовые структуры Украины смогут использовать этот инцидент в своих целях.

Есть и другой вариант — украинские спецслужбы и полиция просто беспомощны и не способны предотвращать теракты, отметил эксперт.

«Эта категория лиц должна находится и на специальном оперативном учете. Их должна разрабатывать агентура СБУ и МВД. Это вопрос к дееспособности СБУ и МВД», — сказал Коротченко.

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