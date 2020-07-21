Луцк, Украина, , 13:45 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже прибыл в Луцк и будет докладывать в Киеве о состоянии дел с места событий, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По данным главы правительства, в городе проводится полицейская операция «Заложник», а Служба безопасности Украины ввела план «Бумеранг».

»Сейчас в городе работают лучшие специалисты», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также подтвердил, что по предварительным данным, в автобусе находится примерно 20 человек.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в МВД Украины подтвердили, что захвативший людей в автобусе представился именем Максим Плохой. По предварительным данным, он является дважды судимым и состоял на учете у психиатра.