Уфа, , 13:48 — REGNUM Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Башкирии. Об этом 21 сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, росгвардейцы получили информацию об обнаружении в с. Шаран предметов, похожих на боеприпасы.

Отмечается, что прибыв на место происшествия они установили, что гранаты с проржавевшими корпусами времен Великой Отечественной войны нашел местный житель, разбирая сарай.

Сотрудники Росгвардии обследовали боеприпасы, затем вывезли их в безопасное место и уничтожили.

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