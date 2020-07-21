Ставрополь, , 13:50 — REGNUM Две легковые машины столкнулись из-за пылевой бури в Нефтекумском районе Ставропольского края. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло около 11:00 на автодороге Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск. Плохая видимость из-за ветра и пыли с полей привела к лобовому столкновению двух автомобилей Lada Priora. Все пятеро пострадавших доставлены в больницу.

Отмечается, что для устранения последствий аварии на этом участке дороги движение транспорта временно приостановлено. Ограничение будет действовать, пока создается опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций.