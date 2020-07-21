Казань, , 13:36 — REGNUM В столице Татарии 20 июля текущего года неустановленным лицом, предположительно из рогатки, совершен выстрел металлическим шариком в 12-летнюю девочку. Следственное управление СКР по РТ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что инцидент произошел во дворе дома по улице Минской в Казани. Девочка сидела на лавке, когда неизвестный выстрелил ей в затылок. Ребенок, почувствовав резкую боль, сообщил о случившемся родителям, которые вызвали скорую помощь. В настоящий момент девочка находится в больнице с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

На месте происшествия был проведен осмотр, в ходе которого изъяли четыре металлических шарика. Предположительно, ими и производились выстрелы неизвестным. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, выраженное в жестоком обращении с подростком, возбуждено в отношении жительницы Сасовского района Рязанской области.

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