Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области на 56-м году жизни скоропостижно скончался начальник противопожарной службы Александр Кириченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

По имеющимся данным, причиной смерти руководителя стала сердечная недостаточность.

Александр Кириченко возглавлял противопожарную службу Ростовской области с марта 2012 года. С 2002 по 2011 годы он руководил шестым отрядом федеральной противопожарной службы МЧС России по Ростовской области.