Грозный, , 13:31 — REGNUM Силовики обнаружили в Чечне схрон с боеприпасами и литературой экстремистского толка. Предположительно он принадлежал боевикам и был укрыт в земле со времен военных действий на территории республики, сообщили 21 июля в пресс-службе Росгвардии.

Оперативные действия проводились совместно с представителями ФСБ в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района. В тайнике находились взрывчатые вещества и боеприпасы, патроны к стрелковому оружию, взрыватели и экстремистская литература.

В целях избежания жертв среди силовиков и мирных граждан содержимое схрона было уничтожено накладным зарядом.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупный тайник с оружием был обнаружен на днях в Южной Осетии. В одном из нежилых домов в селении Гдулет Ленингорского района, приграничного с Грузией, было найдено 376 патронов, семь выстрелов от гранатомета, три гранаты, а также запалы для гранат, огнепроводные шнуры, электрические детонаторы и элементы снаряжения.

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