Киев, , 13:31 — REGNUM Мужчина, захвативший людей в автобусе в центре Луцка, не позволдили передать воду для заложников, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.

По словам представителя МВД Украины, сейчас с преступником продолжаются переговоры.

«Было предложено, чтобы передали воды для заложников… потому что автобус стоит уже три часа в самом аду — на площади в Луцке, но он пока этого не позволил», — заявил Геращенко.

Также он подтвердил, что «этот человек» имеет определенные политические требования, которые он хочет транслировать, в том числе через СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что захват автобуса с заложниками в Луцке случился утром 21 июля. Сейчас автобус находится к самом центре города. Захвативший людей мужчина, предварительно идентифицированный как Максим Плохой, заявляет, что располагает оружием и взрывчаткой. Ранее в полиции заявили, что конкретных требований Плохой не выдвигал, а озвучил лишь ряд общих фраз.