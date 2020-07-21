Москва, , 13:31 — REGNUM Террорист, захвативший автобус в украинском городе Луцк, действует как профессионал. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, террорист занял такую позицию, благодаря которой автобус с пассажирами, который он захватил, находится в центре площади, что очень затрудняет работу силовиков в случае штурма.

«Профессиональная работа террориста. Автобус в центре площади, зашторенные окна, секторальный обстрел. Мы имеем дело не просто с больным, он действует профессионально — это тоже предмет для анализа», — сказал Коротченко.

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