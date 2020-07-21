Ижевск, , 13:28 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда») по факту гибели 29-летнего строителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным проверки, 20 июля мужчина в составе бригады выполнял отделочные работы с использованием лесов на высоте 5 метров в одной из деревень Глазовского района. При перемещении с одних лесов на другие мужчина упал на бетонный пол. От полученных травм он скончался в больнице.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет дана оценка условиям проведения работ с учетом требований безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вынесен приговор директору организации, сотрудник которой погиб в результате нарушения требований охраны труда. Фигурант уголовного дела получил условный срок.

При монтаже стальных и железобетонных конструкций на мостовом переходе «имело место отступление от правил по охране труда», а также иных нормативных правовых и локальных актов со стороны директора организации, в результате один из рабочих погиб.

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