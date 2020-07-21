Ярославль, 21 июля 2020, 13:26 — REGNUM Кировский районный суд обязал главное управление МЧС по Ярославской области закупить алкотестеры и газоанализаторы. Об этом говорится в решении суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С иском к МЧС обратился ярославский транспортный прокурор. В структуру МЧС входит инспекция по маломерным судам. В ее обязанности входит контроль за состоянием судоводителей. Для этого у сотрудников инспекции должны быть приборы, с помощью которых водителей тестируют на алкогольное опьянение. Однако, как показала проверка прокуратуры, на всю Ярославскую область имелся лишь один такой прибор — в подразделении Ярославля. А вот в Ростове, Переславле, Рыбинске, Брейтове, Пошехонье и других подразделениях определить степень трезвости капитана на месте, как того требует закон, не представлялось возможным.
Похожая ситуация сложилась и с газоанализаторами. Маломерные суда раз в пять лет должны проходить проверку, в том числе на степень выбросов вредных веществ в атмосферу. Но из всех подразделений ГИМС лишь три имели такие приборы.
Стоит отметить, что проверку транспортная прокуратура проводила еще год назад. Видимо, за это время ситуация не изменилась. Кировский районный суд вынес решение по иску прокурора в конце июня. Суд обязал ГУ МЧС по Ярославской области закупить пять газоанализаторов и 11 алкотестеров. Осталось лишь найти на это деньги.