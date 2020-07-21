Белгород, , 13:16 — REGNUM Доследственная проверка организована по факту смертельного травмирования молодой женщины в Белгороде, сообщили 21 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Она погибла после падения из окна.

27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения вечером 20 июля пришла к дому по улице Губкина, где проживают её бывший муж и 10-летний ребёнок. Она самостоятельно вошла в подъезд, это видели многочисленные очевидцы, а затем ее тело с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили на козырьке подъезда.

По данным следствия, в отношении погибшей не совершались преступные посягательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.