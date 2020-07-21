Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:09 — REGNUM Кузбасские правоохранители начали проверку по факту падения из окна квартиры на втором этаже двухлетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, инцидент произошёл в Новокузнецке.

Предварительно установлено, что девочка была дома вместе с родителями.

«Когда мама девочки отвлеклась на домашние дела, её дочь взобралась на подоконник открытого для проветривания окна и упала вниз. В результате ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции намерены установить все обстоятельства произошедшего. Они также призвали родителей быть предельно внимательными к детям, отметив, что москитные сетки не способны защитить от падения, а окна открываются за секунды.

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