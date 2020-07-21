Луцк, Украина, , 13:01 — REGNUM Служба безопасности Украины в специальном заявлении просит жителей Луцка оставаться дома и на рабочих местах, пока в городе продолжается спецоперация по освобождению заложников.

Соответствующее заявление обнародовано днем 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем полиция уже установила личности части пассажиров автобуса, которые были захвачены в заложники в Луцке, но сообщает, что их телефоны выключены. В настоящий момент автобус с заложниками находится на Театральной площади в центре Луцка.

Напомним, что вооруженный мужчина, который якобы имеет при себе взрывчатку и оружие, захватил автобус с 20 заложниками в Луцке утром 21 июля. Сейчас продолжаются переговоры с ним.