Самара, , 13:03 — REGNUM Два случая гибели на воде произошло за сутки в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, одна трагедия произошла в Железнодорожном районе г. Самары. Там, на реке Самара днем 20 июля спасатели подняли со дна тело мужчины 1975 года рождения.

Отмечается, что вторая трагедия произошла в Тольятти. Днем 20 июля из озера Восьмерка спасатели извлекли тело мужчины 1991 года рождения.

Сообщается, что согласно данным на 21 июля, с начала года в Самарской области произошло 45 происшествий на водных объектах. При этом погибли 39 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.

Спасатели отмечают, что больше всего людей тонут на необорудованных пляжах, там не проверено дно и нет сотрудников спасательной службы.

Читайте ранее в этом сюжете: Из пруда в центре Москвы извлекли тело мужчины