Луцк, Украина, , 12:58 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Луцк, где неизвестный захватил в автобусе заложников. Об этом 21 июля заявил замглавы ведомства Антон Геращенко.

«В Луцк для координации действий срочно вылетел министр МВД Арсен Аваков», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 июля неизвестный мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. В захваченном автобусе находятся около 20 человек

Злоумышленник опубликовал свои требования и пригрозил взорвать автобус, а также заряд, заложенный в одном из людных мест Луцка. Мужчина вооружен автоматом и гранатами.

Читайте также: Захват автобуса с заложниками на Украине — трансляция