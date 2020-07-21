Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший начальник уголовного розыска УМВД России по городу Шахты, обвиняемый в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 июля.

В материалах уголовного дела говорится, что преступление было совершено в мае 2020 года. По данным следствия, сотрудник полиции получил от мужчины 80 тыс. рублей. Последний находился в федеральном розыске. Средства были получены за покровительство в решении вопроса об избрании в отношении беглеца меры пресечения. При этом повлиять на правосудие полицейский не мог.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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