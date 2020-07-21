Сасовский район, , 12:54 — REGNUM При демонтаже старой водонапорной башни погиб подсобный работник в Сасовском районе Рязанской области. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, сообщили 21 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Житель города Сасово 1960 года рождения погиб днём 20 июля в деревне Елизаветовка. По предварительным данным, он помогал своему знакомому демонтировать старую водонапорную башню. Смерть мужчины наступила от телесных повреждений, полученных в результате падения на него железной бочки.

Назначены судебные экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.