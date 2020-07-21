Томск, 21 июля 2020, 12:51 — REGNUM За минувшие сутки в Томской области потушили два лесных пожара в Верхнекетском и Тимирязевском лесничествах на площади 6 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в региональной администрации.
В Александровском и Каргасокском лесничествах продолжают действовать два возгорания.
Класс пожарной опасности в лесах Томской области после прошедших дождей снизился и составил 1,5 балла.
Всего с начала года в регионе потушили 133 лесных пожара на общей площади 3 тыс. га.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 300 га.
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