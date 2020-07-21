Казань, , 12:53 — REGNUM Житель города Менделеевск в Татарии за убийство трех человек получил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Верховный суд РТ поддержал гособвинение и признал мужчину виновным в убийстве бывшей супруги, малолетнего сына и пасынка.

Обвиняемый в последнем слове полностью сознался в содеянном и признал вину, заявив о том, что раскаивается и сожалеет о случившемся. Мужчина также попросил прощения.

Обстоятельства, характер и способ совершения преступлений свидетельствуют об особой дерзости, цинизме и безжалостности к людям вне зависимости от их пола, возраста и степени родства со стороны обвиняемого, у которого сформировались устойчивое антисоциальное поведение и пренебрежение к законам и нормам человеческого общества, сообщает Тасс со ссылкой на представителя Верховного суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратовский областной суд приговорил 43-летнего жителя Мордовии к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Читайте также: В Саратове убийцу-некрофила приговорили к пожизненному сроку