Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростовской области в отношении начальника уголовного розыска отдела МВД России по Батайску проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 21 июля.

«В данный момент сотрудник находится в отпуске. В настоящее время в отношении него назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении сотрудника правоохранительных орагнов возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следователи восстанавливают картину произошедшего.

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