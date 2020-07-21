Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM 15-летнюю школьницу из Ростова-на-Дону удалось отыскать в Тамбове. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 июля.

Известно, что девочка-подросток ушла из дома 9 июля 2020 года и бесследно пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Поиски исчезнувшей школьницы завершились в Тамбове, где девочка была найдена. В ближайшее время её доставят в Ростов-на-Дону к следователям.

После установления всех обстоятельств исчезновения ростовчанки будем принято процессуальное решение.