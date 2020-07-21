Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:42 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, выбросил из окна транспортного средства гранату, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 21 июля в эфире телеканала 112.ua.
Он предположил, что таким образом злоумышленник решил показать, что он вооружён и опасен.
Геращенко также отметил, что на месте происшествия зафиксирован выстрел. Пуля разбила стекло в 300 метрах от захваченного автобуса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагаемый террорист опубликовал свои требования и пригрозил взорвать автобус, а также заряд, заложенный в одном из людных мест Луцка.
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