Луцк, Украина, , 12:42 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, выбросил из окна транспортного средства гранату, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 21 июля в эфире телеканала 112.ua.

«Человек, который называет себя «Максим Плохой», мы думаем, что это псевдоним, выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у неё не была выдернута чека», — рассказал Геращенко.

Он предположил, что таким образом злоумышленник решил показать, что он вооружён и опасен.

Геращенко также отметил, что на месте происшествия зафиксирован выстрел. Пуля разбила стекло в 300 метрах от захваченного автобуса.

«Мы думаем, что это стрелял он. Сейчас ситуация в целом находится под контролем, город оцеплен. Мы требуем, чтобы этот человек сдался», — подытожил замглавы МВД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагаемый террорист опубликовал свои требования и пригрозил взорвать автобус, а также заряд, заложенный в одном из людных мест Луцка.

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