Луцк, Украина, , 12:46 — REGNUM Национальная полиция Волынской области Украины возбудила уголовное дело по статье «захват заложников» из-за инцидента в Луцке. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе ведомства.

«Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 2 ст.147 УК Украины (Захват заложников)», — сказано в сообщении.

По данным журналистов издания Strana.ua, предполагаемый преступник, захвативший автобус в Луцке, мог быть переселенцем из Донбасса, который находился на учёте у психиатра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на место инцидента в Луцке прибыла бронетехника, а в социальных сетях появились требования террориста.

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