Батайск, Ростовская область, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области начальник уголовного розыска МВД России по Батайску стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 июля.

Как полагают следователи, инцидент произошёл в городском отделе МВД РФ 7 мая 2020 года. Полицейский избил 29-летнего батайчанина с целью получения признательных показаний по уголовному делу.

«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о задержании начальника уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Батайску сообщил ряд интернет-изданий со ссылкой на собственные источники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области ФСБ задержала начальника угрозыска в Батайске