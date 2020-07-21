Луцк, Украина, , 12:25 — REGNUM Очевидцы событий в украинском Луцке, где вооружённый мужчина захватил пассажирский автобус, сняли видео на месте происшествия. Ролик опубликован 21 июля телеканалом RT.

В кадре видны автомобили с силовиками и карета скорой помощи, раздаются выстрелы. Место захвата оцеплено. В Волынской области действует оперативный план «Заложник».

Как сообщало ИА REGNUM, в захваченном в Луцке автобусе находятся около 20 человек, их удерживает мужчина с автоматом и гранатами. Злоумыленник опубликовал свои требования в соцсети Twitter. Он хочет, чтобы власти Украины объявили себя «террористами в законе».

Читайте также: Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования