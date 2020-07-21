Киев, , 12:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже в курсе произошедшего в городе Луцк, где неизвестный захватил заложников. Глава государства заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

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«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден», — сообщил Зеленский.

По его словам, сейчас введена полицейская операцию «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг».

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«Держу ход событий под личным контролем», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 июля неизвестный мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. Всего в транспортном средстве, по данным полиции, может находиться до 20 человек. Известно, что у злоумышленника есть автомат и гранаты.