Астрахань, , 11:53 — REGNUM В Астраханской области 31-летнего местного жителя ждёт суд по обвинению в заведомо ложном доносе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в конце мая нетрезвый мужчина позвонил в экстренную службу и заявил, что он совершил убийство.

Следователи выяснили, что никакого убийства не было, а мужчина сообщил о преступлении, потому что таким образом хотел пошутить. Было возбуждено уголовное дело, расследование завершено, и астраханца ждёт суд.