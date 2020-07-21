Горно-Алтайск, , 11:50 — REGNUM В Республике Алтай за первые шесть месяцев 2020 года зарегистрировано 2383 преступления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 3,3%.

Наиболее сильно выросло число телефонных и интернет-краж (на 50,9%), краж сотовых телефонов (+39,8%).

«На 36% возросло число зарегистрированных мошенничеств (со 194 до 264), в том числе совершенных с использованием средств мобильной связи и сети Интернет (+58,4%; со 137 до 217)», — отметили в министерстве.

По словам министра внутренних дел Павла Гаврилина, меры по противодействию преступности в этом году осуществлялась на фоне эпидемии коронавируса. В связи с чем нагрузка на правоохранителей выросла, поскольку им пришлось контролировать соблюдение режима повышенной готовности.

Напомним, с начала года в регионе зарегистрировано 334 факта хищения денег телефонными мошенниками, что на треть больше, чем за шесть месяцев 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, всего им удалось похитить у жителей более 14 млн рублей.

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