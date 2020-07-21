Владимир, , 11:42 — REGNUM Во Владимирской области в период с 20 по 27 июля из-за обильных дождей могут быть подтоплены пониженные участки местности, низководные мосты и участки автомобильных дорог. Как сообщает ИА REGNUM, об этом в ходе доклада заявил начальник института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Сергей Диденко.

Пол угрозой затопления окажутся десять районов в Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областях.

Чтобы из-за непогоды не нарушилось транспортное сообщение, МЧС рекомендовало главам сельских поселений заранее подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.