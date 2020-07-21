Якутск, , 11:41 — REGNUM За последние сутки, 20 июля, площадь пожаров-отказников в России увеличилась поти на 30 тыс гектаров. Как сообщает сегодня, 21 июля, ФБУ «Авиалесоохрана», в Сибири и на Дальнем Востоке действует 144 таких очага на площади 361 574 га.

Работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прекращены в шести регионах.

Больше всего пожаров, которые не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности, бушует сейчас в Якутии (112 пожаров на площади 329 744 га). Далее следуют: Амурская область (12 пожаров на площади 11 938 га), Хабаровский край (пять пожаров на площади 9 768 га), Забайкальский край (семь пожаров на площади 4 710 га), Иркутская область (семь пожаров на площади 5 364 га) и Чукотский автономный округ (один пожар на площади 50 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные обстановка с лесными пожарами-отказниками в России ухудшилась. На утро 20 июля в стране возникло 166 таких очагов на площади 333 887 га.

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