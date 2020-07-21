Уфа, , 11:45 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения ребенка возбуждено в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 19 июля в деревне Устье-Салдыбаш девочка десяти лет ушла из дома своей бабушки и отправилась к реке Уфа, на берегу которой ловила рыбу ее двоюродная сестра.

После этого девочку никто не видел. Ее сестра услышала шум около воды и стала искать ребенка, а затем обратилась за помощью к стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства несовершеннолетней. Сейчас сотрудники правоохранительных органов совместно с добровольцами ведут поиск ребенка.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Многодетную мать в Бурятии обвиняют в истязании своих дочерей