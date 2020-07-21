Омск, 21 июля 2020, 11:36 — REGNUM В стационаре одной из омских больниц 20 июля скончался 43-летний врач Городской больницы № 1. В минздраве Омской области ИА REGNUM 21 июля подтвердили, что у медика был выявлен коронавирус.
Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова выразила соболезнования семье врача:
«Он был предан профессии и любимoмy дeлy, пpoдoлжaл выпoлнять cвoи oбязaннocти в ycлoвияx бopьбы c кopoнaвиpycнoй инфeкциeй».
В минздраве также подчеркнули, что семья врача получит всю положенную в таких случаях помощь. У медика остались жена и двое детей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области на две недели продлён срок действия режима повышенной готовности.
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