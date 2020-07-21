Кампала, , 11:37 — REGNUM Три южносуданских беженца в Уганде были убиты, шесть ранены и сотни перемещены в результате межплеменных столкновений в лагере для беженцев Палориния. ЧП произошло в округе Обонги. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление УВКБ ООН.

В соответствии с заявлением, столкновения между различными южносуданскими племенами начались 13 июля из-за кражи урожая. В УВКБ сообщили, что в ходе столкновений было подожжено более 280 жилищ беженцев, что вынудило семьи бежать в соседние начальные школы, местные административные учреждения и полицейский участок.

Хотя столкновения прекратились, ситуация остается напряженной, сообщили в ООН. Тридцать человек были арестованы и в настоящее время находятся под стражей в районном полицейском участке Обонги, говорится в заявлении.

«Мы опечалены этой трагической и бессмысленной гибелью людей, — сказал Джоэл Бутру, представитель УВКБ ООН в Уганде, добавив: — УВКБ ООН выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших».

По данным УВКБ ООН, в лагере Палориния было открыто временное убежище, где получают помощь 762 беженца, перемещенные в результате межобщинного насилия. Почти 80% перемещенных беженцев — дети. Для обеспечения их безопасности и предотвращения дальнейшего насилия в лагере были развернуты силы полиции.

Кроме того, в настоящее время предпринимаются усилия по примирению и повышению осведомленности общин, чтобы сделать возможным возвращение перемещенных лиц в свои жилища, говорится в заявлении.

По данным УВКБ ООН, в Уганде проживают более 1,4 млн беженцев, причем граждане Южного Судана составляют более 65% от общего числа беженцев.