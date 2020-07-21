Луцк, Украина, , 11:34 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заранее опубликовал в социальных сетях видеообращение, заявил начальник Национальной полиции Волынской области Юрий Крошко, сообщило 21 июля издание Strana.ua.

По его словам, злоумышленник выразил недовольство «системой», но не высказал никаких требований.

Журналисты издания опубликовали запись. На ней предполагаемый преступник сидит с автоматом и обращается к зрителям.

«С днём антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», — заявил мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Луцка неизвестный захватил автобус с людьми. Прилегающая территория оцеплена полицией, на место происшествия прибыл спецназ, слышны выстрелы.

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