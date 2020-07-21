Исламабад, , 11:26 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и ещё семеро получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы в городе Турбат в пакистанской провинции Белуджистан, расположенной неподалеку от границы страны с Ираном. Об этом 21 июля сообщает издание Express Tribune.

По информации источника, взрыв прогремел на городском рынке и после него начался пожар, уничтоживший одну из торговых точек почти полностью. При этом, по данным правоохранителей, самодельную бомбу доставили на мотоцикле.

Также указывается, что в настоящее время полиция не определила, кто именно был целью данной преступной акции и указывает, что погибший, также, как и пострадавшие, являются гражданскими лицами.

Кроме этого, главный министр провинции Джем Камаль Альяни выступил с осуждением данного террористического нападения и отметил, что «повестка дня антигосударственных элементов не будет иметь успеха».

"Процесс мира и развития в Белуджистане будет продолжаться, несмотря ни на что», — также заявил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что разведслужбы Пакистана арестовали шестерых террористов в городе Карачи на севере страны.