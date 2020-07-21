Зеленский взял ситуацию с захватом заложников в Луцке под личный контроль
Президент Украины Владимир Зеленский уже в курсе произошедшего в городе Луцк, где неизвестный захватил заложников. Глава государства заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.
Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования
Предполагаемый террорист потребовал, чтобы ключевые представители власти, политики и религиозные деятели Украины опубликовали в социальных сетях сообщения, о том, что сами являются «террористами в законе».
Издание «Страна» сообщает, что мужчина якобы заявил о заминировании автобуса, а также что одна из мин установлена «в людном месте города, которая может сдетонировать».
«Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий на личном контроле», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о захвате заложников в центре Луцка и заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Около 20 человек находятся в захваченном автобусе в Луцке
Предполагаемый луцкий террорист заложил мину в одном из людных мест города, а также готовится опубликовать свои требования в социальных сетях.
Захвативший заложников на Украине не выдвигал требований — Нацполиция
В Национальной полиции Украины заявили, что предполагаемый террорист заранее опубликовал видеообращение, в котором выразил недовольство «системой», но не выдвинул никаких чётких требований.
Портал Суспільне.ua сообщает, что захвативший автобус человек заперся в нем вместе с заложниками и выдвинул свои условия правоохранительным органам, сейчас с ним ведутся переговоры.
Движение в центре Луцка перекрыто в целях обеспечения безопасности граждан.
Местное издание «Волынские новости» опубликовало фото автобуса, несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия. Издание уточняет, что автобус следовал по местному маршруту «Берестечко — Красниловка».
Как уточнила полиция, всего в заложниках могут находиться около 20 человек. Пока мужчина не предъявляет каких-либо требований. Его личность устанавливается, отмечает ТАСС.
В Facebook пресс-служба полиции Волынской области сообщила:
«Сегодня утром поступило сообщение на линию 112 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — сказано в сообщении.
Силовики ввели в области план «заложник», территория центра Луцка перекрыта.