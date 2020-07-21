Уфа, , 11:51 — REGNUM Опасный карантинный вредитель бахчевых культур обнаружен в партии арбузов, поступившей в Башкирию из Казахстана. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба башкирского референтного центра Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе обследования ягод, которые были выращены в Казахстане, специалисты центра обнаружили живых личинок дынной муху. В результате 22 тонны продукции были обеззаражены.

Подкарантинную продукцию выпустили в свободное обращение, поскольку для жизни и здоровья граждан опасности она не представляет.

Сообщается, что дынная муха является опасным карантинным вредителем. Ее личинки являются вредителями растений семейства тыквенных.

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