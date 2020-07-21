Москва, , 11:05 — REGNUM В Москве задержали подозреваемого в серии нападений на женщин, сообщили 21 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Преступления совершались с 3 июля 2020 года в столичном районе Южное Бутово. Мужчина действовал преимущественно в вечернее время. Он нападал на женщин и совершал в их отношении действия сексуального характера. Всего в правоохранительные органы обратились семь пострадавших, они описали одинаковые приметы нападавшего.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Задержан мужчина 1991 года рождения. Указано, что трое потерпевших уже опознали нападавшего.