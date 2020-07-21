Луцк, Украина, , 11:02 — REGNUM В центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с людьми, сообщил 21 июля телеканал 112.ua.

По словам начальника управления Национальной полиции Волынской области Юрия Крошка, злоумышленник имеет при себе не только оружие, но и взрывчатку.

В полиции также заявили, что центр города заблокирован в целях обеспечения безопасности граждан.

По данным местных СМИ, захваченный автобус «Берестечко — Красниловка» находится на площади, оцепленной спецназом. У него разбиты окна, внутри находятся люди. На месте работают как минимум пять экипажей полиции.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия были слышны выстрелы.

Напомним, по данным ресурса Numbeo, по состоянию на средину 2020 года Украина признана страной Европы с наибольшим уровнем преступности

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