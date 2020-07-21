Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Батайску. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

О задержании сотрудника правоохранительных органов сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на собственные источники. По неофициальным данным, полицейский подозревается в том, что, якобы, в целях получения признательных показаний по уголовному делу избил подозреваемого в совершении преступления. Официального комментария по данному факту пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2020 года задержали высокопоставленного полицейского — начальника уголовного розыска отдела полиции МВД РФ по городу Шахты. В отношении теперь уже бывшего сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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