Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, , 10:58 — REGNUM Читинская епархия на своей странице в Facebook подтвердила факт группового заболевания в монастыре всех святых (он находится посёлке Атамановка Читинского района).

«Заболевшие, действительно, были. Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован 5 июля в монастыре всех святых, в Церкви Русской просиявших. Заболела насельница, в обязанности которой входит закупка продовольствия для монастыря. Она контактировала с работниками сферы торговли. В тот же день в соответствии с рекомендациями Священного Синода и по благословению правящего архиерея монастырь был закрыт на карантин, тесты на коронавирус сдали все насельницы и трудники, а также митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, проживающий в обители. Заболевшие были госпитализированы, в монастыре была проведена дезинфекция. Среди прихожан заболевших нет», — отметили в епархии.

Известно, что монастырь уже готовт к открытию в рамках рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. По состоянию на 21 июля общее число выявленных носителей коронавируса достигло 3971 человека (19 за последние сутки). Из них 3266 (111 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще более 100 человек победили SARS-CoV-2 в Забайкалье