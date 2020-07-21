Уфа, , 10:54 — REGNUM Обстоятельства смертельного травмирования несовершеннолетней на железной дороге выясняют в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла утром 19 июля около станции «Аксаково». Девушка 17-и лет перебегала в неположенном месте железнодорожные пути на 1509 км перегона «Раевка — Давлеканово».

Несмотря на то, что машинист сигналил и экстренно затормозил, наезд предотвратить не удалось.

По данному факту проводится проверка.

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