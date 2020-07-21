Москва, , 10:44 — REGNUM Московский городской суд 20 июля отменил решение о домашнем аресте экс-помощника руководителя Россельхознадзора, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетней Дмитрия Натарова, сообщили 21 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд постановил — решение об избрании меры пресечении в виде домашнего ареста в отношении Натарова отменить и направить материалы на новое рассмотрение в Пресненский районный суд города Москвы», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Натаров подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч 1,2 ст. 135 («Совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

По информации РИА Новости, ссылающегося на адвокатов потерпевшей, Натарову инкриминируют развратные действия с девочкой-подростком, которой он якобы посылал непристойные сообщения и водил в кино.

Также он подозревается в получении взяток от различных юридических лиц.