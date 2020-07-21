Чита, , 10:41 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края объявила о необходимости проведения проверки по факту ДТП с пострадавшими, произошедшего на перекрестке улиц Амурская и Ленинградская в Чите. Об этом сказано на официальном сайте надзорного ведомства.

«Непосредственно на место происшествия выезжал прокурор Центрального района Читы Александр Будаев. В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят не только соблюдение правил пассажирских перевозок, но и правил проведения земляных работ», — отмечают прокуроры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ДТП с маршрутным автобусом, в котором пострадали одиннадцать человек, произошло накануне, 20 июля, в центре Читы. По предварительным данным, из-за неработающего светофора маршрутка перевернулась в результате столкновения с другим автомобилем.

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