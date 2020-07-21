Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве в Новоспасском пруду обнаружили тело мужчины, сообщает 21 июля агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, труп обнаружили очевидцы вечером 20 июля. Тело мужчины средних лет извлекли из воды. Отмечается, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Очевидцы рассказали, что мужчина самостоятельно прыгнул в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в озере «Верхний пруд» около больницы имени Г. А. Захарьина утонул 23-летний мужчина. 20 июля в 18:30 его тело извлекли из водоема сотрудники регионального МЧС и передали для установления личности в полицию.

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