Джакарта, , 10:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на островах Ару в индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 20 июля 2020 года около 13:00 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 110 км к северо-западу от островов Ару на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате наводнения и оползней в городе Соронг в индонезийской провинции Западное Папуа увеличилось до пяти человек, еще четверо человек получили ранения.

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