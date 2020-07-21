Камешкирский район, , 10:49 — REGNUM В поле возле села Чумаево Камешкирского района Пензенской области при выполнении сельскохозяйственных работ погиб 52-летний мужчина.

Тело механизатора обнаружили 20 июля. В ходе организованной на месте проверки установили, что погибший работал в поле на тракторе Т-150 с прицепным сельхозорудием (дисковой бороной). По данным МВД, запуская двигатель трактора путем замыкания клеммы электростартера, механизатор не убедился, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Трактор начал движение и наехал на мужчину бороной. От полученных травм тракторист скончался на месте, сообщает Пензаинформ со ссылкой на региональное управление МВД.

Следственный комитет области организовал проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области расследуют уголовное дело по факту смерти работника на производстве.

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