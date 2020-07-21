Киев, 21 июля 2020, 10:38 — REGNUM В Киеве на улице Маршала Гречко трое неизвестных взорвали банкомат, сообщил 21 июля ресурс «Киев оперативный».
По словам журналистов, банкомат находился в жилом доме. После взрыва на место прибыли сотрудники охранной фирмы, но злоумышленники уже скрылись
В полиции рассказали, что в Киеве предприняты меры по перехвату и розыску преступников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева ограбили салон красоты. По данным журналистов, злоумышленники взломали входную дверь и забрали с собой небольшой сейф, в котором хранились деньги.
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